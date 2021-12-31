بالفيديو.. فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي تستقبل العام الجديد
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شهدت مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي احتفالات واسعة توجتها ألعاب نارية بمناسبة عيد رأس السنة وحلول العام الجديد.
المصدر: RT
شهدت مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي احتفالات واسعة توجتها ألعاب نارية بمناسبة عيد رأس السنة وحلول العام الجديد.
المصدر: RT
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