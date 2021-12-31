 
مباشر

بالفيديو.. فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي تستقبل العام الجديد

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s302

شهدت مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي احتفالات واسعة توجتها ألعاب نارية بمناسبة عيد رأس السنة وحلول العام الجديد.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا