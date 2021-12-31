بالفيديو.. ألعاب نارية تضيء سماء سيدني الأسترالية في ليلة رأس السنة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s2zf
أظهر فيديو من مدينة سيدني الأسترالية عرضا ضوئيا وألعابا نارية في ليلة عيد رأس السنة مع قدوم العام 2022.
المصدر: أ.ب.
أظهر فيديو من مدينة سيدني الأسترالية عرضا ضوئيا وألعابا نارية في ليلة عيد رأس السنة مع قدوم العام 2022.
المصدر: أ.ب.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.