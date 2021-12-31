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بالفيديو.. ألعاب نارية تضيء سماء سيدني الأسترالية في ليلة رأس السنة

فيديوهات

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أظهر فيديو من مدينة سيدني الأسترالية عرضا ضوئيا وألعابا نارية في ليلة عيد رأس السنة مع قدوم العام 2022.

المصدر: أ.ب.

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