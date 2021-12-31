شاهد إقلاع مقاتلات من حاملة طائرات "لياونينغ" الصينية أثناء مشاركتها بتدريبات قتالية
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نشرت وكالة "سي سي تي في" لقطات من مناورات قتالية بمشاركة حاملة طائرات "لياونينغ" الصينية جرت مؤخرا.
المصدر: CCTV
نشرت وكالة "سي سي تي في" لقطات من مناورات قتالية بمشاركة حاملة طائرات "لياونينغ" الصينية جرت مؤخرا.
المصدر: CCTV
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