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شاهد إقلاع مقاتلات من حاملة طائرات "لياونينغ" الصينية أثناء مشاركتها بتدريبات قتالية

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نشرت وكالة "سي سي تي في" لقطات من مناورات قتالية بمشاركة حاملة طائرات "لياونينغ" الصينية جرت مؤخرا.

المصدر: CCTV

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