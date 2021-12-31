كاميرات المراقبة توثق اقتحام قوات الأمن السودانية لمكتب قناة "العربية" في الخرطوم

نشرت "أسوشيتد برس" لقطات سجلتها كاميرات المراقبة في مقر قناتي "العربية" و"الحدث" في الخرطوم أظهرت اقتحام قوات الأمن السودانية للمبنى.

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تزامن الاقتحام مع مظاهرات حاشدة في الخرطوم وإطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.

المصدر: أ.ب.