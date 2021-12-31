 
مباشر

كاميرات المراقبة توثق اقتحام قوات الأمن السودانية لمكتب قناة "العربية" في الخرطوم

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s2um

نشرت "أسوشيتد برس" لقطات سجلتها كاميرات المراقبة في مقر قناتي "العربية" و"الحدث" في الخرطوم أظهرت اقتحام قوات الأمن السودانية للمبنى.

إقرأ المزيد
"شبكة الصحفيين السودانيين": الأجهزة الأمنية استخدمت الـ"دوشكا" ضد المحتجين (فيديو)

تزامن الاقتحام مع مظاهرات حاشدة في الخرطوم وإطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.

المصدر: أ.ب.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا