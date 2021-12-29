نشر لقطات جديدة لدوريات الطائرات الروسية البيلاروسية المشتركة

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نشرت وزارة الدفاع البيلاروسية اليوم الأربعاء لقطات جديدة من الدوريات المشتركة لمقاتلات البلاد مع الطائرات الحربية الروسية.

المصدر: الدفاع البيلاروسية