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نشر لقطات جديدة لدوريات الطائرات الروسية البيلاروسية المشتركة

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نشرت وزارة الدفاع البيلاروسية اليوم الأربعاء لقطات جديدة من الدوريات المشتركة لمقاتلات البلاد مع الطائرات الحربية الروسية.

المصدر: الدفاع البيلاروسية

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