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بالفيديو.. العثور على دبابة عائمة قرب سواحل إندونيسيا

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أعلنت القوات البحرية الإندونيسية العثور على ما يشبه دبابة عائمة قرب سواحل البلاد في بحر ناتونا، ويظهر فيديو على صفحة البحرية الإندونيسية في فيسبوك، عملية سحب الدبابة من البحر.

المصدر: FB/ TNIAngkatanLaut.Official

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