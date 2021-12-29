بالفيديو.. العثور على دبابة عائمة قرب سواحل إندونيسيا

أعلنت القوات البحرية الإندونيسية العثور على ما يشبه دبابة عائمة قرب سواحل البلاد في بحر ناتونا، ويظهر فيديو على صفحة البحرية الإندونيسية في فيسبوك، عملية سحب الدبابة من البحر.

So a local news outlet reported that a rusty 'steel tank' was found 'floating' near an oil rig in Natuna Sea 🤔https://t.co/NvCTkObZWdpic.twitter.com/pGMq1EtftJ — JATOSINT (@Jatosint) December 18, 2021

المصدر: FB/ TNIAngkatanLaut.Official