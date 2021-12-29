بالفيديو.. العثور على دبابة عائمة قرب سواحل إندونيسيا
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أعلنت القوات البحرية الإندونيسية العثور على ما يشبه دبابة عائمة قرب سواحل البلاد في بحر ناتونا، ويظهر فيديو على صفحة البحرية الإندونيسية في فيسبوك، عملية سحب الدبابة من البحر.
So a local news outlet reported that a rusty 'steel tank' was found 'floating' near an oil rig in Natuna Sea 🤔https://t.co/NvCTkObZWdpic.twitter.com/pGMq1EtftJ— JATOSINT (@Jatosint) December 18, 2021
المصدر: FB/ TNIAngkatanLaut.Official
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