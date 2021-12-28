بالفيديو.. اختبار كلاشنيكوف-12 في ظروف الصقيع القاسية
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات من تدريبات قوات الاستطلاع الروسية في ميدان عسكري قرب مدينة خاباروفسك أقصى شرق روسيا، حيث تم اختبار رشاشات كلاشنيكوف-12 في ظروف الصقيع القاسية.
وجاء في بيان الوزارة أن التجارب تمت في درجات حرارة تتجاوز الـ30 تحت الصفر.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
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