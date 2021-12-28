بالفيديو.. اختبار كلاشنيكوف-12 في ظروف الصقيع القاسية

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات من تدريبات قوات الاستطلاع الروسية في ميدان عسكري قرب مدينة خاباروفسك أقصى شرق روسيا، حيث تم اختبار رشاشات كلاشنيكوف-12 في ظروف الصقيع القاسية.

وجاء في بيان الوزارة أن التجارب تمت في درجات حرارة تتجاوز الـ30 تحت الصفر.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية