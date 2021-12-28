بالفيديو.. هدايا روسية إلى أطفال القامشلي
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حصل فريق آرتي على فيديو يظهر وحدة من الشرطة العسكرية الروسية وهي توزع هدايا الميلاد على الأطفال في مدرسة الدمخية الكبيرة بريف القامشلي السورية.
المصدر: RT
حصل فريق آرتي على فيديو يظهر وحدة من الشرطة العسكرية الروسية وهي توزع هدايا الميلاد على الأطفال في مدرسة الدمخية الكبيرة بريف القامشلي السورية.
المصدر: RT
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