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بالفيديو.. هدايا روسية إلى أطفال القامشلي

فيديوهات

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حصل فريق آرتي على فيديو يظهر وحدة من الشرطة العسكرية الروسية وهي توزع هدايا الميلاد على الأطفال في مدرسة الدمخية الكبيرة بريف القامشلي السورية.

المصدر: RT

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