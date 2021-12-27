بالفيديو.. الطوارئ الإسبانية تستمر في إزالة الرماد البركاني في لابالما حتى في عطلة عيد الميلاد
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استمرت أطقم الطوارئ في إزالة الغطاء السميك من الرماد البركاني الذي غطى جزيرة لا بالما الإسبانية خلال ثوران بركان كومبر فيخا الذي بدأ في شهر سبتمبر الماضي واستمر لأكثر من أربعة أشهر
وبدأ العمل في إزالة الرماد ومخلفات الثوران الأخرى مع إعلان سلطات الجزيرة عن انتهاء الثوران نهاية الأسبوع الماضي بعد مرور نحو 10 أيام من عدم وجود تدفقات للحمم البركانية أو نشاط زلزالي أو انبعاثات كبيرة لثاني أكسيد الكبريت.
المصدر: أ.ب.
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