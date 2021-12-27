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لحظة إطلاق صاروخ "سويوز" من قاعدة بايكونور

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شهدت قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان اليوم الاثنين إطلاقا ناجحا لصاروخ "سويوز-2.1ب" الذي حمل 36 قمرا صناعيا للاتصالات ضمن مشروع "وان ويب".

وأصبح هذا الإطلاق هو الرقم الـ 24 للصواريخ الفضائية الروسية هذا العام والرقم الـ14 من قاعدة بايكونور.

المصدر: روس كوسكوس

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