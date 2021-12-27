لحظة إطلاق صاروخ "سويوز" من قاعدة بايكونور

شهدت قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان اليوم الاثنين إطلاقا ناجحا لصاروخ "سويوز-2.1ب" الذي حمل 36 قمرا صناعيا للاتصالات ضمن مشروع "وان ويب".

وأصبح هذا الإطلاق هو الرقم الـ 24 للصواريخ الفضائية الروسية هذا العام والرقم الـ14 من قاعدة بايكونور.

المصدر: روس كوسكوس