لحظة إطلاق صاروخ "سويوز" من قاعدة بايكونور
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شهدت قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان اليوم الاثنين إطلاقا ناجحا لصاروخ "سويوز-2.1ب" الذي حمل 36 قمرا صناعيا للاتصالات ضمن مشروع "وان ويب".
وأصبح هذا الإطلاق هو الرقم الـ 24 للصواريخ الفضائية الروسية هذا العام والرقم الـ14 من قاعدة بايكونور.
المصدر: روس كوسكوس
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