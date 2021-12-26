دفن جثامين مهاجرين عراقيين قضوا في بحر المانش

تم يوم الأحد دفن 3 جثامين من أصل 16 جثمانا لمهاجرين عراقيين، غرقوا في بحر المانش في 24 نوفمبر أثناء محاولتهم العبور إلى بريطانيا.

وكانت جثامين 16 مهاجرا قد أعيدت فجر صباح اليوم الأحد إلى إقليم كردستان العراق حيث احتشد أقارب وأفراد العائلات في مطار أربيل الدولي بانتظار وصولها.

وقضى 27 شخصا على الأقل في الحادث المأساوي الذي وقع في 24 نوفمبر، ويعد الأكثر دموية في بحر المانش، الذي يتدفق إليه المهاجرون في محاولة للوصول إلى أراضي المملكة المتحدة على متن قوارب غير آمنة.

المصدر: وكالات