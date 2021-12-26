أكثر من ألف عسكري روسي يظهرون أساليب جديدة للقتال الحديث
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو للتدريبات العسكرية لتشكيلات المنطقة العسكرية الغربية التي جرت في ميدان التدريب "بوغونوفو" في منطقة فورونيج.
وشارك في التدريبات أكثر من ألف جندي وأكثر من 80 وحدة ومعدات، حيث تدربت وحدات الدبابات والمدفعية والبندقية الآلية والاستطلاع على التنسيق والتعامل مع طائرات بدون طيار وأجهزة حرب إلكترونية ومروحيات وقوات الحماية NBC.
المصدر: وكالات
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