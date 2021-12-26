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مراسم إخراج غواصة "جنراليسيمو سوفوروف" من منصة الإبحار

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أعلن المكتب الصحفي لمصنع سيفماش عن إخراج حاملة الصواريخ في مشروع "بوري-أي"، الغواصة النووية "جنراليسيمو سوفوروف" من منصة الإبحار في مدينة سيفيرودفيسك الروسية.

وستخصع الغواصة لسلسة من الاختبارات قبل انضمامها إلى مجموعة من الغواصات النووية التابعة لأسطول المحيط الهادئ.

وقد بدأ بناء الغواصة "جنراليسيمو سوفوروف" في 26 ديسمبر 2014 وسيتم تزويدها بـ 16 صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز بولافا وكذلك أجهزة طوربيد من عيار 533 ملم.

المصدر: رابتلي

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