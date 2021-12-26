لقطات مروعة توثق سقوط مشاة الحبل المشدود في سيرك بمدينة تيومين الروسية

سجل شهود عيان لقطات توثق لحظة سقوط مشاة الحبل المشدود أثناء عرض في سيرك في تيومين الروسية.

تُظهر اللقطات كيف يتحرك اثنان من البهلوانيين على طول الحبل المشدود، في حين يفقد أحدهما توازنه فجأة ويسقط.

وحسب المعلومات الأولية فإن أحدهم أصيب في ساقه جراء الحادث وتم نقله إلى المستشفى.

المصدر: نوفوستي