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أول عملاق على وجه الأرض.. عرض جمجمة عملاقة لزاحف بحري في متحف لوس أنجلوس

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عرضت جمجمة متحجرة بطول مترين لزاحف بحري في متحف التاريخ الطبيعي في لوس أنجلوس.

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"أول عملاق على وجه الأرض؟!" .. زاحف ضخم جاب كوكبنا قبل 246 مليون عام!

واكتشف الفريق العلمي من جامعة بون بألمانيا، جمجمة طولها مترين تنتمي إلى فصيلة من رتبة الإيكثيوسوريا (Ichthyosauria).

وخلص العلماء إلى أن طول الزاحف يمكن أن يصل 17 مترا ووزنه 40 طنا، فيما قُدّر عمر الجمجمة بـ 246 مليون سنة.

المصدر: رابتلي

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