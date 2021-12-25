أول عملاق على وجه الأرض.. عرض جمجمة عملاقة لزاحف بحري في متحف لوس أنجلوس

عرضت جمجمة متحجرة بطول مترين لزاحف بحري في متحف التاريخ الطبيعي في لوس أنجلوس.

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واكتشف الفريق العلمي من جامعة بون بألمانيا، جمجمة طولها مترين تنتمي إلى فصيلة من رتبة الإيكثيوسوريا (Ichthyosauria).

وخلص العلماء إلى أن طول الزاحف يمكن أن يصل 17 مترا ووزنه 40 طنا، فيما قُدّر عمر الجمجمة بـ 246 مليون سنة.

المصدر: رابتلي