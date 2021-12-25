بايدن يزور أطفالا برفقة زوجته في المستشفى الوطني

انضم الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى زوجته، جيل في زيارتها إلى مستشفى الأطفال الوطني عشية عيد الميلاد ضمن التقاليد القديمة التي شاركت فيها سيدات الولايات المتحدة الأوائل.

وحسب البيت الأبيض، فإن هذه هي المرة الأولى التي ينضم فيها رئيس أمريكي إلى عقيلته في هذه الزيارة السنوية التقليدية.

وخلال زيارتهما للمستشفى، قام جو بايدن وزوجته جيل مع الأطفال بصنع الفوانيس كجزء من مشروع الحرف الشتوية، كما تلت جيل للأطفال كتاب "ليلة أولاف قبل عيد الميلاد".

وكانت بيس ترومان، زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق، هاري ترومان قد بدأت تقليد زيارة مستشفى الأطفال الوطني حيث قامت بهذه الزيارة خلال الفترة ما بين 1945 إلى 1953.

المصدر: AP