شاهد.. إيران تطلق وابلا من الصواريخ في آن واحد
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في اليوم الآخير لمناورات الرسول الأعظم 17 العسكرية أطلق الحرس الثوري في 16 صاروخا باليستيا من مختلف الفئات بصورة متزامنة حيث نجحت في تدمير الأهداف المحددة مسبقا.
وتضمّنت التدريبات بشكل رئيسي سلسلة من ضربات بصواريخ باليستية هجومية ومباشرة استهدفت أهدفا حقيقية.
وتم إطلاق صواريخ من طراز عماد، قدر، سجيل، دزفول وذوالفقار، حيث أكد الحرس الثوري إصابة وتدمير مواقع العدو التي تمت محاكاتها بدقة تامة.
المصدر: وكالات
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