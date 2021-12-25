أول قداس عيد الميلاد في أكبر كنيسة خليجية

بمناسبة عيد الميلاد الكاثوليكي أقيم أول قداس ليلة يوم الجمعة في كاتدرائية سيدة العرب في العاصمة البحرينية المنامة التي تعتبر أكبر كاتدرائية في منطقة الخليج العربي.

ودُشنت أكبر كاتدرائية كاثوليكية في شبه الجزيرة العربية في 9 ديسمبر قبل أسبوعين من ليلة الميلاد.

المصدر: رابتلي