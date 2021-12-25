شاهد.. 3 أجيال من الدبابات الروسية تستعرض قدراتها في "الرقص الواحد"
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بمناسبة الذكرى الـ80 لشركة "أورال فاغون زافود" الروسية المصنعة للدبابات استعرضت ثلاثة أجيال من الدبابات مهاراتها في ميدان للتدريب.
وشاركت في الرقص دبابة تي 34 صنعت في حقبة الحرب العالمية الثانية وتي-90 أم وتي 14 أم أرماتا الحديثة.
المصدر: وكالات
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