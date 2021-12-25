 
مباشر

شاهد.. 3 أجيال من الدبابات الروسية تستعرض قدراتها في "الرقص الواحد"

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s19o

بمناسبة الذكرى الـ80 لشركة "أورال فاغون زافود" الروسية المصنعة للدبابات استعرضت ثلاثة أجيال من الدبابات مهاراتها في ميدان للتدريب.

وشاركت في الرقص دبابة تي 34 صنعت في حقبة الحرب العالمية الثانية وتي-90 أم وتي 14 أم أرماتا الحديثة.

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا