فيديو مؤثر لشاب يحمل والده على كتفيه في المسجد النبوي

أظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع "تويتر" مشهدا عفويا لشاب يحمل والده على كتفيه بالمسجد النبوي في السعودية، لإيصاله لمكان الصلاة في المسجد.

وأشاد ناشطو التواصل الاجتماعي بموقف الشاب تجاه والده واهتمامه به وحرصه على حمله فوق كتفيه داخل المسجد النبوي.

المصدر: RT