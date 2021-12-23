العراق.. إصابات برصاص الأمن أثناء التظاهرات في الناصرية

أصيب ثلاثة متظاهرين على الأقل إثر اندلاع اشتباكات مع القوات الأمنية في مدينة الناصرية يوم الأربعاء.

وتُظهر اللقطات المصورة الإطارات المحترقة التي أغلقت حركة المرور فوق جسر الزيتون بالمدينة.

وتفيد التقارير بإصابة ما لا يقل عن 3 متظاهرين متأثرين بالذخيرة الحية التي أطلقتها القوات الأمنية أثناء محاولتها تفريق الحشود.

وفي هذا الشأن وجه رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق في إصابة متظاهرين في الناصرية.

المصدر: وكالات