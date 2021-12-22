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في اليوم الثالث من تدريبات الخليج.. القوات الإيرانية تصب أهدافا بحرية

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لليوم الثالث على التوالي تستمر في إيران مناورات "الرسول الأعظم 17" في جنوب غرب البلاد قرب الخليج العربي.

وتأتي هذه المناورات العسكرية بعد يومين من انتهاء المفاوضات الرامية لإعادة تفعيل الاتفاق النووي الإيراني دون التوصل لاتفاق.

المصدر: وكالات

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