تشييع حاشد لمحتج سوداني قتل أثناء المظاهرات

شارك مئات السودانيين في تشييع متظاهر توفي متأثرا بجراحه إثر إطلاق النار عليه أثناء المظاهرات ضد الانقلاب العسكري والاتفاق اللاحق الذي أعاد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه.

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وأعلنت اللجنة المناهضة للانقلاب وفاة المحتج عبد المنعم محمد علي (28 عاما) إثر إصابته برصاصة في الرأس من قبل قوات الأمن خلال مشاركته في مليونية 19 ديسمبر في مواكب محلية أم درمان.

وحسب إحصاءات لجنة أطباء السودان المركزية قتل اثنان وأصيب أكثر من 300 شخص بجروح خلال التظاهرات الحاشدة الأحد الماضي التي وصلت حتى أسوار القصر الجمهوري، في الذكرى الثالثة لثورة 19 ديسمبر 2019 التي أسقطت عمر البشير.

المصدر: وكالات