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الفيضانات تغرق مخيم للنازحين في شمال سوريا

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تسببت الأمطار الغزيرة في شمال سوريا بغرق مخيم الأمين في قرية كفر عروق في محافظة إدلب وتشريد العديد من النازحين داخلياً .

المصدر: AP

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