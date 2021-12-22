الفيضانات تغرق مخيم للنازحين في شمال سوريا
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تسببت الأمطار الغزيرة في شمال سوريا بغرق مخيم الأمين في قرية كفر عروق في محافظة إدلب وتشريد العديد من النازحين داخلياً .
المصدر: AP
تسببت الأمطار الغزيرة في شمال سوريا بغرق مخيم الأمين في قرية كفر عروق في محافظة إدلب وتشريد العديد من النازحين داخلياً .
المصدر: AP
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