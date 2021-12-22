 
مباشر

وقفة احتجاجية وسط تونس العاصمة ضد التلقيح الإجباري والجواز الصحي

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s0n3

احتج العشرات أمام مقر المحكمة الإدارية في شارع محمد الخامس بالعاصمة تونس، اليوم الثلاثاء، ضد التلقيح الإجباري والجواز الصحي.

ورفع المحتجون شعارات تنادي بحرية أخذ اللقاح وأخرى ضد التلقيح الإجباري والجواز الصحي.

ويدخل اليوم الأربعاء، الأمر الرئاسي حيّز التنفيذ والذي يقضي بمنع دخول الدوائر الرسمية لمن لا يحمل جواز التلقيح الصحي.

المصدر:رابتلي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا