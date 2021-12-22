وقفة احتجاجية وسط تونس العاصمة ضد التلقيح الإجباري والجواز الصحي

احتج العشرات أمام مقر المحكمة الإدارية في شارع محمد الخامس بالعاصمة تونس، اليوم الثلاثاء، ضد التلقيح الإجباري والجواز الصحي.

ورفع المحتجون شعارات تنادي بحرية أخذ اللقاح وأخرى ضد التلقيح الإجباري والجواز الصحي.

ويدخل اليوم الأربعاء، الأمر الرئاسي حيّز التنفيذ والذي يقضي بمنع دخول الدوائر الرسمية لمن لا يحمل جواز التلقيح الصحي.

المصدر:رابتلي