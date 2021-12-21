بوتين يطلع على نماذج جديدة من المعدات العسكرية
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أطلع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين على نماذج جديدة من المعدات العسكرية ووسائل الاتصال في إطار الوحدات العسكرية.
وتفقد الرئيس الروسي على وجه الخصوص المحطة التكتيكية لقائد سرية الاستطلاع (الفصيل) وكذلك أحدث أنظمة الهبوط بالمظلات.
كما أطلع شويغو بوتين على مركبة خفيفة خاصة LSTS-1943 مخصصة للقوات الجوية ومشاة البحرية.
المصدر: نفوستي
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