الرئيس بوتين يأذن بتسليم غواصتين نوويتين جديدتين للبحرية الروسية

دشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء الغواصتين النوويتين "كنياز أوليغ" و"نوفوسيبيرسك" اللتين تسلمتهما البحرية الروسية، في إطار خطة تزويد الجيش بالأسلحة الحديثة.

وجرت المراسم عبر الفيديو، حيث أذن بوتين بإطلاق الغواصتين من حوض تصنيعهما في سيفيرودفينسك.

وقال بوتين إن الغواصتين الجديدتين تتمتعان بقوة ضاربة هائلة، حيث زودت "كنياز أوليغ" بصواريخ "بولافا" العابرة للقارات والقادرة على حمل الرؤوس النووية، فيما غواصة "نوفوسيبيرسك" متعددة الأغراض جهزت بصواريخ "كاليبر" و"أونيكس" المجنحة وفرط الصوتية القادرة على ضرب الأهداف البحرية وتوجيه ضربات دقيقة لأهداف العدو المفترض البرية.

المصدر: رابتلي