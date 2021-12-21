شاهد.. محاولة فاشلة للاختباء من الشرطة في مكان غريب
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ألقت شرطة مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي القبض على لص حاول الاختباء تحت حوض الاستحمام في شقة عشيقته.
وحسب الشرطة فإن الشاب البالغ من العمر 24 عاما بلا قيد إقامة دائم وكان مدرجا في قائمة المطلوبين الفدرالية على ذمة جرائم سرقة الفنادق والحانات والمكاتب في المدينة.
المصدر: رابتلي
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