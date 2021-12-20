استقبال رسمي وشعبي حاشد لمنتخب الجزائر الفائز ببطولة كأس العرب 2021

وصل المنتخب الجزائري لكرة القدم مطار الجزائر الدولي هواري بومدين يوم الأحد، متوجا ببطولة كأس العرب 2021 ليحظى باستقبال شعبي حافل.

وفي أعقاب استقبال رسمي في القاعة الشرفية بالمطار، جاب أعضاء المنتخب شوارع العاصمة على متن حافلة مكشوفة وحيوا الآلاف من سكان العاصمة الذين كانوا بانتظارهم.

وتوج الفريق الجزائري بكأس العرب، للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على تونس بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية للبطولة على ملعب البيت في مدينة الخور القطرية.

المصدر: رابتلي