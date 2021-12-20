الأمين العام للأمم المتحدة يضع إكليلا من الزهور عند النصب التذكاري لضحايا انفجار مرفأ بيروت

وضع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إكليلا من الزهور عند النصب التذكاري لضحايا انفجار مرفأ بيروت والذي أسفر عن مصرع أكثر من 200 شخص.

ودعا غوتيريش إلى محاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت في أغسطس آب 2020 محاسبة حقيقية، وذلك في اليوم الثاني من زيارته إلى لبنان حيث التقى برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

المصدر: وكالات