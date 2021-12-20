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فيديو لدرون قتالي روسي وهو يدمر هدفا جويا

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نشرت وزارة الدفاع الروسية، شريط فيديو لتحليق الطائرة بدون طيار "أوريون" أثناء الاختبارات في ميدان تدريب في شبه جزيرة القرم.

وتظهر اللقطات أول استخدام قتالي لأحدث هجوم بمركبة جوية من دون طيار "أوريون" ضد هدف جوي. وفي الفيديو، ظهرت "أوريون" وهي تنطلق محلقة في الجو، ثم تقوم بواسطة صاروخ موجه باستهداف وتدمير درون جوي على شكل مروحية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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