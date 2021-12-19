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بالفيديو.. عنكبوت كبير يتسلق سروال وزيرة أسترالية في مؤتمر صحفي

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لاحظت وزيرة الصحة بولاية كوينزلاند الأسترالية إيفيت دآث خلال مؤتمر صحفي في بريسبن حول الوضع الوبائي بالولاية، عنكبوتا كبيرا يتسلق سروالها.

وأظهر فيديو أن الوزيرة اضطرت لقطع كلمتها وطلب مساعدة أحد مستشاريها، وواصلت المؤتمر بعد طرد الضيف غير المرغوب به.

المصدر: أ.ب.

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