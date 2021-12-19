بالفيديو.. ممثلة أرمينيا تفوز في مسابقة "يوروفيجن للأطفال" وروسيا في المركز السابع
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فازت ممثلة أرمينيا في مسابقة "يوروفيجن للأطفال" الموسيقية، واحتلت الشابة الروسية تانيا ميحينتسيفا المركز السابع.
المصدر: ريا نوفوستي
فازت ممثلة أرمينيا في مسابقة "يوروفيجن للأطفال" الموسيقية، واحتلت الشابة الروسية تانيا ميحينتسيفا المركز السابع.
المصدر: ريا نوفوستي
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