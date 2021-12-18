مشاهد من العرض العسكري في قطر بمناسبة عيدها الوطني

نشرت وزارة الدفاع القطرية فيديو يظهر جانبا من العرض العسكري بمناسبة العيد الوطني في الدوحة، حضره الأمير تميم بن حمد.

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المصدر: وزارة الدفاع القطرية