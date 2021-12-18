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بالفيديو.. تدريبات للقوات الخاصة الروسية وسط البلاد

فيديوهات

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نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد من تدريبات للقوات الخاصة الروسية في مدينة نوفوسيبيرسك وسط البلاد.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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