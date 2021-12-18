بالفيديو.. تدريبات للقوات الخاصة الروسية وسط البلاد
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد من تدريبات للقوات الخاصة الروسية في مدينة نوفوسيبيرسك وسط البلاد.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد من تدريبات للقوات الخاصة الروسية في مدينة نوفوسيبيرسك وسط البلاد.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
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