بمناسبة يوبيله الـ85.. مصنع الدبابات الروسية يعرض منتوجاته من "تي-34" إلى "تي-90" و"أرماتا" الحديثة
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شهدت نيجني تاغيل الروسية عرض مكتب تصميم مصنع "أورال فاغون زافود" للدبابات والعربات المدرعة نماذج من مصنوعاته، شملت دبابة الحرب العالمية الثانية "تي-34"، و"تي-90" و"أرماتا" الحديثة.
وجرى العرض بمناسبة الذكرى الـ85 لتأسيس المصنع، والـ80 لتأسيس "مكتب التصميم" التابع له، حيث مهد جميع الدبابات الروسية المعروفة في العالم.
المصدر: رابتلي + ОТР
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