 
مباشر

بالفيديو.. وصول طائرات وزارة الدفاع الروسية إلى مطار كابل

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rziu

وصلت اليوم السبت ثلاث طائرات نقل تابعة لوزارة الدفاع الروسية تحمل مساعدات إنسانية إلى مطار كابل في أفغانستان.

إقرأ المزيد
مساعدات إنسانية جديدة إلى كابل على متن 3 طائرات روسية
مساعدات إنسانية جديدة إلى كابل على متن 3 طائرات روسية

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا