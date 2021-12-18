بالفيديو.. وصول طائرات وزارة الدفاع الروسية إلى مطار كابل

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وصلت اليوم السبت ثلاث طائرات نقل تابعة لوزارة الدفاع الروسية تحمل مساعدات إنسانية إلى مطار كابل في أفغانستان.

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المصدر: وزارة الدفاع الروسية