عرض عسكري وألعاب نارية في بنغلاديش بمناسبة الذكرى الـ50 للاستقلال

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شهدت عاصمة بنغلاديش دكا اليوم الخميس عرضا عسكريا وألعابا نارية بمناسبة الذكرى الـ50 للنصر في حرب الاستقلال عن باكستان.

المصدر: أ.ب.