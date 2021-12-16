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عرض عسكري وألعاب نارية في بنغلاديش بمناسبة الذكرى الـ50 للاستقلال

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شهدت عاصمة بنغلاديش دكا اليوم الخميس عرضا عسكريا وألعابا نارية بمناسبة الذكرى الـ50 للنصر في حرب الاستقلال عن باكستان.

المصدر: أ.ب.

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