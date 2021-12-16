عرض عسكري وألعاب نارية في بنغلاديش بمناسبة الذكرى الـ50 للاستقلال
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rz29
شهدت عاصمة بنغلاديش دكا اليوم الخميس عرضا عسكريا وألعابا نارية بمناسبة الذكرى الـ50 للنصر في حرب الاستقلال عن باكستان.
المصدر: أ.ب.
شهدت عاصمة بنغلاديش دكا اليوم الخميس عرضا عسكريا وألعابا نارية بمناسبة الذكرى الـ50 للنصر في حرب الاستقلال عن باكستان.
المصدر: أ.ب.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.