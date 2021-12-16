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بالفيديو.. رجل أعمال أوكراني يعرض دبابات مطاطية وسط كييف

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عرض رجل أعمال أوكراني دبابات مطاطية وسط العاصمة كييف ضمن احتجاجه على رفض إحدى وحدات عسكرية قبولها لعدم تشابهها مع الدبابات الحقيقية.

المصدر: ريا نوفوستي

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