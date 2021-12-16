بالفيديو.. رجل أعمال أوكراني يعرض دبابات مطاطية وسط كييف

عرض رجل أعمال أوكراني دبابات مطاطية وسط العاصمة كييف ضمن احتجاجه على رفض إحدى وحدات عسكرية قبولها لعدم تشابهها مع الدبابات الحقيقية.

المصدر: ريا نوفوستي