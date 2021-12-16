بالفيديو.. رجل أعمال أوكراني يعرض دبابات مطاطية وسط كييف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rz0o
عرض رجل أعمال أوكراني دبابات مطاطية وسط العاصمة كييف ضمن احتجاجه على رفض إحدى وحدات عسكرية قبولها لعدم تشابهها مع الدبابات الحقيقية.
المصدر: ريا نوفوستي
عرض رجل أعمال أوكراني دبابات مطاطية وسط العاصمة كييف ضمن احتجاجه على رفض إحدى وحدات عسكرية قبولها لعدم تشابهها مع الدبابات الحقيقية.
المصدر: ريا نوفوستي
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.