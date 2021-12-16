لقطات دراماتيكية من الإكوادور .. الأرض تنشق وتبتلع عمارة وإضاءة تشعل فيها لحظة الانهيار
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أظهرت لقطات درامية لحظة انهيار منزل في مدينة زاروما جنوب الإكوادور مساء الأربعاء 16 ديسمبر مع انشقاق الأرض تحته.
كما يبين الفيديو أنه مع انهيار المنزل أشتعلت فيه الأنوار للحظة واحدة قبل أن تطفأ مع سقوطه.
ولم ترد أية معلومات عن ضحايا الحادث حسب "اسوشيتد برس".
المصدر: أ.ب.
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