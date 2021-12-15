بالفيديو.. تدشين نصب تذكاري للكاتب الروسي العالمي دوستويفسكي في فلورنسا

شهدت مدينة فلورنسا الإيطالية الثلاثاء 14 ديسمبر مراسم افتتاح نصب تذكاري للكاتب الروسي العالمي المشهور فيودور دوستويفسكي، خلقه النحات الروسي أيضين زينالوف.

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ويذكر أن دوستويفسكي، الذي احتفل العالم الذكرى الـ200 هذا العام منذ ميلاده، قضى في فلورنسا بعض أشهر من حياته وأكمل هناك كتابة أحد أشهر مؤلفاته - رواية "الأبله".

المصدر: تاس + RT