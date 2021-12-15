بالفيديو.. تحليق قاذفات تو-95 الاستراتيجية فوق بحر اليابان وبحر أوخوتسك
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قاذفتي تو-95 الاستراتيجيتين الروسيتين نفذتا تحليقا مخططا له في الأجواء الدولية فوق بحر اليابان وبحر أوخوتسك.
ورافقت مقاتلات سو-35 من القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي الروسية القاذفتين خلال التحليق لضمان سلامتهما.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن التحليق استمر لنحو 9 ساعات.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
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