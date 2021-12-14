شاهد.. إسقاط المدرعات وعربات النقل العسكرية بمظلات خلال إنزال جوي في ظروف الصقيع
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات من عملية إنزال جوي في مقاطعة كوستروما الروسية تم خلالها إنزال المدرعات وعربات النقل العسكرية بمظلات في ظروف درجات حرارة خمس وعشرين تحت الصفر.
كما ذكرت الوزارة أن سرعة الطائرة أثناء عملية الإنزال كانت تبلغ 360 كيلومترا في الساعة.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
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