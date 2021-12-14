 
مباشر
عاجل
صحيفة: الإمارات تهدد بالانسحاب من صفقة طائرات إف-35 وطائرات مسيرة بقيمة 23 مليار دولار

بالفيديو.. احتفالات صاخبة بمناسبة إنارة شجرة الميلاد في القدس الشرقية

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ryew

أظهر فيديو من القدس الشرقية احتفالات واسعة بالألعاب النارية بمناسبة إنارة شجرة الميلاد بالمدينة الأحد الماضي.

المصدر: رابتلي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا