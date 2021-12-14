بالفيديو.. احتفالات صاخبة بمناسبة إنارة شجرة الميلاد في القدس الشرقية
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أظهر فيديو من القدس الشرقية احتفالات واسعة بالألعاب النارية بمناسبة إنارة شجرة الميلاد بالمدينة الأحد الماضي.
المصدر: رابتلي
أظهر فيديو من القدس الشرقية احتفالات واسعة بالألعاب النارية بمناسبة إنارة شجرة الميلاد بالمدينة الأحد الماضي.
المصدر: رابتلي
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