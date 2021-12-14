 
مباشر

بالفيديو.. اختبار جديد في الهند لمنظومة إطلاق صواريخ فرط صوتية

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ry9t

أجرت الهند اختبارا جديدا لمنظومتها لإطلاق صواريخ فرط صوتية (ٍSMART) الاثنين 13 ديسمبر، وذلك بعد مرور نحو عام من اختبارها الأول.

إقرأ المزيد
الهند تختبر منظومة لإطلاق صواريخ فرط صوتية
الهند تختبر منظومة لإطلاق صواريخ فرط صوتية

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا