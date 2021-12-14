بالفيديو.. اختبار جديد في الهند لمنظومة إطلاق صواريخ فرط صوتية

أجرت الهند اختبارا جديدا لمنظومتها لإطلاق صواريخ فرط صوتية (ٍSMART) الاثنين 13 ديسمبر، وذلك بعد مرور نحو عام من اختبارها الأول.

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المصدر: وكالات