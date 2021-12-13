شاهد.. رئيس وزراء الهند يغطس في مياه الغانغ أثناء مشاركته في مراسم افتتاح متنزه فاراناسي

شارك رئيس الوزراء الهند ناريندرا مودي الاثنين 13 ديسمبر في افتتاح متنزه في مدينة فاراناسي شمال البلاد وذلك بمناسبة استكمال مشروع التنمية الضخم بقيمة 99 مليون دولار في المدينة.

وتضمن المشروع بناء هذا المتنزه الكبير الذي يربط نهر الغانغ المقدس في الهند بمعبد كاشي فيشواناث الذي يعود تاريخه إلى قرون قديمة.

واجتذب الحدث الآلاف الذين توافدوا لرؤية رئيس الوزراء وهو يغطس في نهر الغانغ.

المصدر: أ.ب.