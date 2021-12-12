شاهد.. رصد سمكة غريبة "فضائية" قرب شواطئ كاليفورنيا
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رصد معهد أبحاث الأحياء المائية في خليج مونتيري سمكة غريبة ذات رأس شفاف في أعماق المحيط الهادئ، قبالة سواحل كاليفورنيا الأمريكية.
وتم رصد المخلوق على عمق 2000 قدم وهو يتمتع برأس شفاف وعيون متوهجة.
ولفت معهد أبحاث الأحياء المائية في خليج مونتيري، إلى أن السمكة النادرة تدعى "سمكة البرميل".
المصدر: وكالات
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