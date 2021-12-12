شاهد.. رصد سمكة غريبة "فضائية" قرب شواطئ كاليفورنيا

رصد معهد أبحاث الأحياء المائية في خليج مونتيري سمكة غريبة ذات رأس شفاف في أعماق المحيط الهادئ، قبالة سواحل ‏كاليفورنيا الأمريكية.‏

وتم رصد المخلوق على عمق 2000 قدم وهو يتمتع برأس شفاف وعيون متوهجة.

ولفت معهد أبحاث الأحياء المائية في خليج مونتيري، إلى أن السمكة النادرة تدعى "سمكة البرميل".

المصدر: وكالات