قتلى ودمار هائل جراء أعاصير غير مسبوقة في الولايات المتحدة

أظهرت لقطات سجلت يوم السبت حجم الضرر الذي لحق بمدينة مايفيلد بولاية كنتاكي جراء أعاصير ضربت الولايات المتحدة ووصفها الرئيس الأمريكي من الأكبر في تاريخ البلاد.

وقال حاكم ولاية كنتاكي إن إعصارًا هائلا قتل 70 شخصا على الأقل في الولاية وإن عدد القتلى قد يرتفع بعد أن اجتاح الطقس القاسي ما لا يقل عن 5 ولايات أخرى.

وأعلن الرئيس الأمريكي حالة الطوارئ في كنتاكي، مرجحا إلى أنه يمكن أن تتبعها مناطق أخرى إذا طلب حكام الولايات المتضررة ذلك.

المصدر: وكالات