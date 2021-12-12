قتلى ودمار هائل جراء أعاصير غير مسبوقة في الولايات المتحدة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rxud
أظهرت لقطات سجلت يوم السبت حجم الضرر الذي لحق بمدينة مايفيلد بولاية كنتاكي جراء أعاصير ضربت الولايات المتحدة ووصفها الرئيس الأمريكي من الأكبر في تاريخ البلاد.
وقال حاكم ولاية كنتاكي إن إعصارًا هائلا قتل 70 شخصا على الأقل في الولاية وإن عدد القتلى قد يرتفع بعد أن اجتاح الطقس القاسي ما لا يقل عن 5 ولايات أخرى.
وأعلن الرئيس الأمريكي حالة الطوارئ في كنتاكي، مرجحا إلى أنه يمكن أن تتبعها مناطق أخرى إذا طلب حكام الولايات المتضررة ذلك.
المصدر: وكالات
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.