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شاهد.. احتفالات تعم الشوارع الجزائرية بعد الفوز على منتخب المغرب

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خرج الجماهير الجزائرية إلى شوارع بعد فوز منتخب بلادهم على المغرب والتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب لكرة القدم مساء يوم السبت.

وكسب المنتخب الجزائري القمة "المغاربية" ضد "أسود الأطلس" (5-3) بركلات الجزاء الترجيحية، بعد تعادلهما (2-2)، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم 2021.

المصدر: وكالات

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