قاذفات استراتيجية روسية تحلق في درجات حرارة منخفضة في أقصى شرق روسيا
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر تحليق حاملة الصواريخ الاستراتيجية المحدثة "تو-95 إم إس" في درجات حرارة منخفضة في مقاطعة آمور بأقصى شرق روسيا.
وحسب وزارة الدفاع الروسية فإنه خلال التحليقات تدرب طاقم الطائرات على تقنيات تجريبية وملاحة جوية وإقلاع وهبوط في درجات حرارة منخفضة.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
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